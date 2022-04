Am Frankfurter Flughafen müssen Passagiere auch am Osterwochenende mit längeren Wartezeiten und Verspätungen rechnen. Man erwarte ein ähnliches Aufkommen wie zum Ferienauftakt am vergangenen Wochenende, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport am Montag. Nach seinen Angaben hatten am Samstag und Sonntag jeweils rund 150 000 Fluggäste die beiden Terminals genutzt. Am größten deutschen Flughafen fanden täglich rund 1100 Starts und Landungen statt. In Vor-Corona-Zeiten hat es auch schon mehr als 240 000 Gäste an einem Tag gegeben.