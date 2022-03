Einen Tag nach einem weiteren Höchststand der Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist die Kennzahl für die Ausbreitung der Pandemie deutlich gesunken. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1695,3. Am Dienstag waren es 1747,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gewesen.