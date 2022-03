Der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke will nach einem deutlichen Umsatz- und Ergebnissprung im vergangenen Jahr weiter wachsen. Dabei stellt sich der Vorstand jedoch auf ein gemäßigteres Tempo ein. "Die Herausforderungen werden im Jahr 2022 nicht nachlassen", sagte Vorstandschef Joachim Dürr am Donnerstag bei der Vorlage der endgültigen Zahlen in Neu-Isenburg. Trotzdem blicke Jost Werke positiv auf das Jahr.