Mit einer versteckten Minikamera in der FFP2-Maske versuchen Fahrschüler auch in Baden-Württemberg, bei der theoretischen Führerscheinprüfung zu betrügen. "Es gibt nichts, was es nicht gibt", sagt Marcellus Kaup von TÜV Süd. "Und es ist kaum zu glauben, was für ein Aufwand getrieben wird, um durch so eine Prüfung durchzukommen." Der baden-württembergische Fahrlehrerverband spricht von einer großen Nachfrage nach einer solchen Hightech-Ausstattung "Es scheint einen riesigen Markt zu geben", sagt Verbandschef Jochen Klima.