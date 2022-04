In Kassel ermittelt der Staatsschutz wegen Nazi-Schmierereien im Bereich der Uferpromenade der Stadt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben Unbekannte dort in der Nacht zum Samstag mehrere Hakenkreuze, die Schriftzüge SS und SA sowie das sogenannte Z-Symbol zur Unterstützung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auf einen Gehweg sowie auf zwei geparkte Autos und ein Werbeschild gesprüht. Der Staatsschutz ermittele nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung.