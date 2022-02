Darmstadt (dpa) - Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine ergänzte Beresowski: "Wir brauchen Unterstützung, um eine medizinische Versorgung gewährleisten zu können. Nur zusammen können wir Frieden in der Welt erreichen."

Beresowski richtete die Botschaft an die Lilien-Fans und "an die komplette Fußball-Gemeinde in Deutschland". Er stand zwischen 2016 und 2017 sowie zwischen 2019 und 2020 in Darmstadt unter Vertrag, kam aber in der 2. Liga nicht zum Einsatz. Seitdem ist er ohne Verein. Darmstadt 98 kündigte an, 5000 Euro an eine Menschenrechtsorganisation zu spenden.

Tweet des SV Darmstadt 98