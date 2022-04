Mittelfeldspieler Djibril Sow von Eintracht Frankfurt hat sich im Fußball-Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (1:2) eine Kniezerrung zugezogen. Ein Einsatz im Viertelfinalrückspiel der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr) beim FC Barcelona ist aber nicht ausgeschlossen, teilte der Verein am Montag mit. Der 25 Jahre alte Schweizer Nationalspieler musste am Sonntag nach 30 Minuten ausgewechselt werden. Im Hinspiel hatte die Eintracht gegen den spanischen Spitzenclub ein 1:1 erreicht.