"Es ist sehr schade"

Lützelsachsener Ortsvorsteherin Doris Falter bedauert das Aus für die Volksbankfiliale

Doris Falter hat es einen Tag vor der Presse erfahren. "Ein Volksbank-Verantwortlicher rief mich am Donnerstag an und informierte mich darüber, dass die Filiale bei uns im Ort schließt und durch einen Automatenstandort ersetzt wird. Ich war ziemlich schockiert", so die Ortsvorsteherin des rund 6000 Einwohner zählenden Weinheimer Stadtteils: "Man kann wohl nichts mehr daran ändern."

Ihr tue die Entscheidung der neuen Volksbank Kurpfalz besonders für die alten Menschen leid, sagt sie: "Mir wurde gesagt, dass es vor dem neuen Beratungszentrum in Großsachsen Parkplätze gibt, aber das bringt manchen alten Leuten nichts", so Falter. Als Kennerin der Ortsgeschichte weiß sie, dass der Filialstandort in der Sommergasse eine lange Raiffeisen-Tradition aufweist. In einem Teil des Gebäudes war einst ein kleinerer Raiffeisenmarkt, der Produkte für Gartenbau und Landwirtschaft verkaufte. Die dazu passende Raiffeisenbank war direkt nebenan.

Der Markt habe schließen müssen, erzählt Falter, die Raiffeisenbank ging im Zuge einer Fusion in der alten Volksbank Kurpfalz auf. Diese fusionierte bekanntlich mit der Volksbank Weinheim zur neuen Volksbank Kurpfalz. "Es geht erneut ein Stück Lebensqualität verloren", bedauert die Ortsvorsteherin. Früher habe es in den Volksbankräumen Veranstaltungen wie etwa Ausstellungen gegeben. Wenn Kerwe gefeiert wurde, kamen die Banker geschlossen zum Frühschoppen. "Sie trugen auch dort ihre dunklen Anzüge", berichtet Falter.

Aus ihrer Sicht sind es gerade Kleinigkeiten wie diese, die eine Bank im Dorf ausmachen. "Das wird wohl ein Stück weit verloren gehen", befürchtet sie. Ob die Lützelsachsener Volksbankkunden sich nun eher in Richtung Großsachsen oder in Richtung Weinheim orientieren, sei sicherlich schwer zu sagen, meint sie. Dass das Aus für die Filiale im Ort bedauert wird, weiß sie aber mit großer Sicherheit: "Ich weiß von vielen, dass sie dort Kunden sind." Die Bank habe in Lützelsachsen ihren Stellenwert gehabt. (web)