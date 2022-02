In Hessen sind die ersten Impfungen mit dem Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax angelaufen. Nachdem eine erste Lieferung dieser Impfdosen am Wochenende eingetroffen sind, seien einige davon bereits vor Ort verimpft worden, sagte eine Sprecherin des Landkreises Groß-Gerau am Montag. Der Impfstoff stehe in drei Impfstellen des Landkreises in Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen und Rüsselsheim bereit. Nach einer Liste des hessischen Sozialministeriums sollten auch in weiteren Kommunen Novavax-Impfungen anlaufen.