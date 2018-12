Eppelheim. (pol/mare) Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntagmittag gegen 12 Uhr ein Teil der Lüftungsanlage im Kellerbereich der Theodor-Heuss-Schule in Eppelheim in Brand. Das meldet die Polizei.

Durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Eppelheim konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zu Schaden kam bei dem Brandereignis niemand. Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.