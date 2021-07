Elsenztal-Runde

Strecke: Ausgangspunkt ist der Bammentaler Waldschwimmbad-Parkplatz. Am unteren Ende des Parkplatzes entlang der Elsenz bis zur Brücke. Dort rechts auf die Reilsheimer Straße, dann die Zweite links in die Schulstraße, über den Bahnübergang ins Elsenztal hinein auf dem Verbindungsweg "V" nach Mauer, dort links in die Bahnhofstraße. Nach dem Heid’schen Haus am Kreisel links auf der Heidelberger Straße bis zum Ortsausgang beim Rewe-Markt. Hier ist rechts ein Abstecher zur Homo-heidelbergensis-Fundstelle möglich, dem Wegweiser folgen. Der Rückweg führt auf der linken Seite des Rewe-Markts vorbei durch die B 45-Unterführung. Links ist "Müller Lebensraum Garten". Hier der Wegmarkierung "V" zum Krähberg folgen. Vor dem Krähberg-Gipfel links in einen Weg zum Wohngebiet Reilsheim. Über den "Großen Höhenweg" hinunter zur Reilsheimer Straße und links unter der S-Bahn hindurch zum Kreisel. Rechts auf der Hauptstraße durch den Ort am Rathaus vorbei zur evangelischen Kirche, links in die Friedhofstraße zum Duft- und Heilkräutergarten und Spielplatz. Wenige Meter weiter ist der Schwimmbad-Parkplatz erreicht.

Länge: 7,6 Kilometer

Höhenunterschied: 74 Meter

Wanderzeit: ca. 2 Stunden ohne Pausen, circa 3, 5 Stunden mit kleinen Pausen und Kleinkind

Anfahrt/ Parken: Von Heidelberg über B 37 durchs Neckartal bis Neckargemünd, B 45 bis Bammental, der Ausschilderung zum Waldschwimmbad folgen, kostenlose Parkplätze.

ÖPNV: S-Bahn-Linie 5 bis Haltestelle Bammental-Reilsheim

Karte: Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Wander- und Radwanderkarte Blatt 12 Heidelberg