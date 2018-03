91 Waschgänge

Mit jeder Haushaltswäsche gelangt Mikroplastik ins Abwasser. Quelle dieser Verunreinigungen sind Fleece-Textilien, High-Tech-Laufshirts, Funktionskleidung und andere synthetische Gewebe. Forschungen haben gezeigt, dass pro Waschgang bis zu 1900 kleine Kunststofffasern in die Abwässer gelangen. Die Nichtregierungs-Organisation "Plasticontrol" rechnet vor: Ein durchschnittlicher Haushalt mit zwei Personen wäscht etwa 91 Wäscheladungen im Jahr. Pro Waschgang werden 40-50 Liter Wasser verbraucht - bei neuen Geräten. Pro Jahr und Haushalt fließen also durchschnittlich etwa 4100 Liter mit Textilfasern angereichertes Wasser in die Kläranlage. Hochgerechnet wären das über 150 Milliarden Liter pro Jahr, nur in Deutschland. Die gleiche Menge Wasser würde etwa 65.600 Schwimmbecken wie das im Olympiastadion München füllen. lex