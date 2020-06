Elefanten im Zirkus

"Untragbar sind die Haltungsbedingungen in zahlreichen Zirkussen, in denen die Elefanten die meiste Zeit des Jahres angekettet auf engstem Raum, insbesondere nachts und während der Transporte ein unwürdiges Leben als ‚Manegenclown‘ verbringen. Schlechte Pflege, unzureichende Fütterung, Vernachlässigung und Misshandlungen sind im Zirkus keine Seltenheit." Verein Elefanten-Schutz Europa

Die Gemeinde Karlsruhe hat mit Wirkung vom 1. November 2019 ein "Wildtierverbot für Zirkusse" im Stadtgebiet angeordnet. Inzwischen haben 22 weitere Städte bundesweit die Anordnung übernommen.

"Die Elefanten werden mit allerlei Tricks gezwungen, aufrecht zu gehen. Die Folge sind überforderte Glieder, Gelenke und Sehnen." Dr. Fred Kurt, Biologe

"Wildtiere in der Manege fanden wir nicht mehr zeitgemäß." In den Vorstellungen stapfen jetzt riesige Elefanten auf Hologrammen um die Manege des Circus Roncalli. Roncalli-Chef Bernhard Paul

"Um das Verhalten eines Elefanten in der Beengtheit eines Zirkus zu kontrollieren, muss der Pfleger die Überhand gewinnen. Das kann nur durch eine gewisse Art der Grausamkeit erreicht werden." Gemeint sind scharfe Elefantenhaken und Stromstöße aus Elektroimpulsgeräten. Dr. Cynthia Moss, Elefantenforscherin

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner war lange gegen Einschränkungen. Seit 2019 heißt es aus ihrem Haus, "das Haltungsverbot für bestimmte Tiere im Zirkus" müsse geprüft werden. "Manche Tierarten haben in der Manege nichts zu suchen."

Der Circus Krone hat den Elefanten als Wappentier. Traditionell werden die Dickhäuter von Zirkusdirektorin Jana Lacey-Krone in der Manege präsentiert. Deshalb werden zwei Elefanten aus einer Tierresidenz in Spanien nach München zurückgeholt. Die Aktionsgruppe "Tierrechte Bayern" nennt das ein "falsches Signal" und eine "Tierquälerei in höchstem Ausmaß".

Die Fraktion von Bünd-nis 90/Die Grünen hat im vergangenen Jahr für den Bundestag das Papier "Wildtierhaltung im Zirkus jetzt beenden" entwickelt. Hierin wird betont: Eine tiergerechte Haltung sei "grundsätzlich nicht möglich und weder mit den Anforderungen des Tierschutzgesetzes noch mit dem Staatsziel Tierschutz vereinbar."