Die Adler Mannheim rechnen nach der Trennung von Coach Pavel Gross offenbar nicht damit, Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm für sich gewinnen zu können. "Mein persönliches Gefühl ist, dass Toni Söderholm beim DEB bleibt. Er hat beim DEB noch nicht alles erreicht, was er erreichen will", sagte Manager Jan-Axel Alavaara am Dienstag bei der Vorstellung von Interimstrainer Bill Stewart. Söderholm war in den vergangenen Wochen in Medienberichten als Nachfolgekandidat für Gross gehandelt worden.