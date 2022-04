Angreifer Riley Sheen vom Aufsteiger Bietigheim Steelers ist zum Spieler des Jahres in der Deutschen Eishockey Liga gekürt worden. Der 27 Jahre alte Kanadier folgt damit auf Nationalspieler Marcel Noebels vom Meister Eisbären Berlin, der zuletzt zweimal in Serie Spieler des Jahres geworden war. Leer gingen die Eisbären bei der jährlichen Wahl des besten Personals der Saison indes nicht aus: Ihr Trainer Serge Aubin wurde als bester seiner Zunft von der Liga ausgewählt. Das teilte die DEL am Montag mit.