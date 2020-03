Aus winzigen Algen stellten Forscher eine essbare Box her. Hier liegt ein Stück davon unter Fischstäbchen und Kartoffelsalat. Foto: --/Nordsee/dpa

In Norddeutschland haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so eine essbare Box entwickelt. Verwendet haben sie dafür winzige Algen. Das klingt vielleicht nicht so richtig lecker. Aber die Tester der Box fanden: Sie schmecke nach fast nichts, nur ein bisschen salzig. "Viele waren erstaunt, wie neutral das Material schmeckt und riecht", sagte eine Forscherin.

Bis Essen in der neuen Box verkauft wird, könnte es aber noch drei Jahre dauern. Das Material wird noch weiter erforscht, ehe es in großen Mengen hergestellt werden kann.