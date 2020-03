Doch nun bekommt Almuth Schult ein Baby, und eine neue Torhüterin hat übernommen. Sie heißt Merle Frohms und ist 25 Jahre alt. In den nächsten Tagen bestreitet sie ihr erstes Turnier mit der deutschen Mannschaft: den Algarve-Cup im Land Portugal. An diesem Mittwoch spielt Deutschland gegen die Mannschaft aus Schweden.

Dass sie mal die Torhüterin des deutschen Teams wird, hätte Merle Frohms früher nicht gedacht. "Ich hatte nie so den Traum: Boah, ich will mal Nationalmannschaft spielen", sagt sie. "Das kam immer irgendwie so. Es war einfach meine Leidenschaft, ich habe es einfach gemacht."