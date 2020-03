Am Dienstagabend gewann das Team in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) beim FC Chelsea mit 3:0. Die Bayern haben also sehr gute Chancen, die nächste Runde zu erreichen. Vielleicht darf Hansi Flick nun auch länger als Trainer weitermachen. Einer der Chefs im Verein sagte zu Hansi Flick: "Mach es weiter so. Bleib wie du bist. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, wie die Mannschaft spielt."

Anfang der Woche hatte Hansi Flick Geburtstag. Als Geschenk bekam er von seinem Verein einen Stift. Klingt nicht nach einem besonders tollen Geschenk. Aber: "Mit Stiften unterschreibt man bei Bayern München manchmal auch Papiere", sagte der Vereinsboss. Damit könnte ein neuer Vertrag als Cheftrainer gemeint sein.