Trinken, kochen, in der Badewanne planschen oder Zähne putzen: Für all das brauchen wir Wasser. Tatsächlich verbrauchen wir täglich noch viel mehr. Nur merken wir das gar nicht unbedingt. Es handelt sich um Wasser, das zum Beispiel bei der Herstellung von Dingen anfällt. Zählt man dieses Wasser noch dazu, erhält man den Wasser-Fußabdruck. So nennen Experten den zusammengerechneten Wasserverbrauch.