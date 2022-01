Edingen-Neckarhausen. (pol/lesa) Nicht weit gekommen sind am Sonntagabend drei Supermarkt-Diebe mit ihrer Beute. Die Polizei stellte sie kurz nach ihrer Flucht vom Tatort in Edingen-Neckarhausen mitsamt ihres Diebesguts in Ludwigshafen. Bei der Beute handelte es sich indes um mehr als 450 Obstkisten, deren Pfandwert sich auf mehr als 4500 Euro beläuft.

Gegen 19 Uhr hatte ein Zeuge beobachtet, wie drei Männer ins Pfandlager eines Supermarkts in der Rosenstraße eingebrochen waren. Dort hatten sie leere Obstkisten in einen Kleinbus geladen und waren anschließend geflüchtet. Nachdem der Zeuge die Polizei alarmiert hatte, leitete die Polizei die Fahndung ein und stellte den Kleinbus wenig später in Ludwigshafen.

Im Wagen fanden die Beamten nicht nur die drei Täter im Alter von 29, 30 und 34 Jahren, sondern auch die gestohlenen Obstkisten. Die Männer wurden festgenommen und das Diebesgut sichergestellt. Dem Trio droht nun eine Anzeige wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.