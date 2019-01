Eberbach schrumpft wieder

Die Flüchtlinge bescherten Eberbach einen ordentlichen Einwohnerzuwachs. Dadurch stiegen auch die so genannten Schlüsselzuweisungen: Geld, das die Stadt aus dem kommunalen Finanzausgleich vom Land Baden-Württemberg erhält, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Seit die Flüchtlingszahlen zurückgehen, sinkt auch die Einwohnerzahl wieder. Mit der Folge, dass die Stadt in diesem Jahr weniger Geld bekommt.

Den bis dahin niedrigsten Einwohnerstand seit den 1960er-Jahren hatte Eberbach Mitte 2013 erreicht: Nur noch 14291 Einwohner weist das Statistische Landesamt für dieses Jahr aus. Grund waren seit Jahren rückläufige Geburtenzahlen, die durch Zuzüge nicht mehr ausgeglichen werden konnten. Eberbach schrumpfte schon seit Jahren.

2014 kamen dann mehr und mehr Flüchtlinge nach Europa. Zeitweise waren 580 vorläufig in Eberbach untergebracht. In der Folge stieg die Einwohnerzahl bis auf 14.771 Anfang 2016 - und Eberbach bekam zusätzliches Geld aus den Schlüsselzuweisungen. Auch die Zahl der unter 15-Jährigen stieg nach Jahren der Rückgänge wieder über 1900.

Inzwischen ist die Zahl der Flüchtlinge aber wieder zurückgegangen. Fast 300 Einwohner habe Eberbach in 21 Monaten verloren, sagte SPD-Stadtrat Klaus Eiermann in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das statistische Landesamt weist für Eberbach Mitte 2018 14.442 Einwohner aus. Nach aktuellen Zahlen wohnen derzeit rund 210 Flüchtlinge in Eberbach in der Anschlussunterbringung. Tatsächlich sind es aber mehr, weil sich 80 weitere, die inzwischen ihren Wohnsitz frei wählen können, in der Stadt angesiedelt haben.

Eiermann sprach von "gravierenden Auswirkungen" auf die Zahlungen aus dem Finanzausgleich. Auswirkungen gibt es: Rund 1000 Euro pro Kopf im Jahr lautet die grobe Faustformel, wie sich die Einwohnerzahl auf die Berechnung auswirkt. "Einwohnerrückgänge führen im Finanzausgleich zu einer schlechteren Finanzsituation bei den Kommunen", bestätigt Christian Vieser von der Kämmerei. Von 2018 auf 2019 ging die Finanzausgleichszahlung für Eberbach von 7,7 auf 7,3 Millionen Euro zurück. Allerdings fließen in die Berechnung noch andere Faktoren mit ein.

Vom Höchststand bei der Einwohnerzahl ist Eberbach inzwischen ohnehin um einiges entfernt: 1973 zählte die Stadt noch 16.132 Einwohner, davon 3361 unter 15 Jahren. (cum)