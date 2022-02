Eberbach. (fhs) "Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran..." lauten Schlagerzeilen, die Dieter Redder und Alysia I. aber nicht trällern bei der nächsten Folge im Streaming-Kanal Prunk.TV der Eberbacher Saalfasnachtsvereine. Sie wird am Freitag, 11. Februar, ab 17 Uhr, das erste Mal "ausgestrahlt".

Der Sitzungspräsident und Vorsitzende des Clubs Eulenspiegel aus Rockenau und Eulen-Prinzessin Alysia I. (Schölch) erinnern an das ausgefallene 66-Jahr-Gedenken des Fastnachtsjubilars. Am 5. Februar hätten die Eulen dieses Jahr ihre Prunksitzung abgehalten, wenn, ja wenn...

Unverdrossen präsentieren stattdessen auch die Eulen wie schon die Kuckucke zuvor ihren 2022er-Orden nun auf Prunk.TV. Und dann moderieren Redder und Schölch den eigentlichen Programmpunkt dieses nächsten Prunk-TV-Beitrags an: "’s Annemarie" - sie verzehlt wieder aus’m Lehbe.

Auch diesmal muss man für Annemaries (alias Xenia Walter) Auftritt gar keinen zusätzlichen Wind mehr machen. Für den sorgt die Urmel-Büttnerin schon ganz alleine: Damit sich nicht nur die Rockenauer schon mal an den späteren Flügelschlag der möglicherweise auf den Hebert oberhalb Rockenaus kommenden Rotoren gewöhnen können, zeigt ’s Annemarie ein weiteres mal perfekt einstudiert mit Armen und Händen, welche Kreiselbewegungen dort zu erwarten sein werden wird und signalisiert mit einem Druckerzeugnis in der Hand, wo man viel zum Thema finden kann. Denn für ihren Text weiß ’s Annemarie Lustigeres vom Schokoladengenerierten Frühableben über die korrekte Ausstattung von Draht- und anderen Eseln, über die geistige Nahrung des Speck-Trumms der Wissenschaft. Weniger nahrhaft sieht s’ Annemarie eine Peanuts-Aschenbecherfüllung.

Sie macht stattdessen lieber eine Ausflug in die Philosophie von der Bedeutsamkeit der unterschiedlichen Geschlechter: Sie hat vollkommen recht, es macht sehr wohl einen Unterschied, ob eine Frau oder ein Mann einen bestimmten Satz sagt... Und wer zu alldem von ’s Annemarie noch einen Papstwitz hören will, sollte sich Xenia Walters 2022er-Auftritt in Prunk-TV nicht entgehen lassen oder nachträglich ansehen wie die anderen eingestellten Folgen unter www.prunk.tv oder auf YouTube/Prunk TV. sehen sie sich das an!