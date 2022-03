Mit einem Teilgeständnis des mutmaßlichen Haupttäters ist am Montag vor dem Landgericht Frankfurt ein Prozess gegen drei mutmaßliche Rauschgifthändler eröffnet worden. Den 22, 34 und 38 Jahre alten Männern wird darüber hinaus die Mitgliedschaft in einer Bande professioneller Drogenhändler zur Last gelegt, die täglich rund 50 Abnehmer mit jeweils 100 bis 200 Gramm Kokain versorgt haben sollen.