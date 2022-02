Mehr als zwei Wochen nach seinem Sturz in den Neckar ist ein Dreijähriger aus Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) im Krankenhaus gestorben. Die Polizei bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Das Kleinkind war seiner Familie entwischt, zur 300 Meter entfernten Bootsanlegestelle gelaufen und in den Neckar gefallen. Seine 58 Jahre alte Großmutter hatte ihn nach einer Suchaktion im Wasser gerettet. In kritischem Zustand war er in eine Klinik gebracht worden.