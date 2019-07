Der Start der deutschen Teams

Die deutschen Mixer hatten zum Auftakt der U24-WM nur ein Spiel gegen Italien, um gut ins Turnier zu finden. Zwischenzeitlich stand es 7:2, doch bis zum 8:5-Halbzeitstand ließen die Deutschen drei weitere Punkte zu. In der zweiten Hälfte erhöhten die Deutschen sofort auf vier Punkte Abstand, der in der Folge weiter zum 15:9 erhöht werden konnte. Ein gelungener Auftakt.

Überraschend kam im Mixed der 15:13-Auftaktsieg der Franzosen gegen die Niederlande, die ins Halbfinale einziehen wollen.

Die deutschen Männer hatten in ihrem ersten Spiel mit Österreich einen Gegner, der ganz stark dagegen hielt. Die Deutschen gewannen die erste Halbzeit mit 8:7 und konnten durch zwei weitere Breakpunkte auf 13:10 davonziehen. Am Ende gewannen sie sicher mit 15:13. Der zweite Gegner hieß Großbritannien, neben Italien das vermutlich stärkste europäische Team. Zur Halbzeit führte Großbritannien mit 8:7. In der zweiten Hälfte gelang es den Briten, zwei Angriffe der Deutschen zu unterbrechen. Den Drei- Punkte-Vorsprung brachten sie zum 15:12 ins Ziel.

In spannenden Spielen gewannen die Kanadier mit 15:13 gegen Italien, und Japan schlug Kolumbien mit 14:11.

Die deutschen Frauen konnten sich lange ausruhen, bis es am Abend gegen die USA ging. Bis zum 3:3 wurden Punkte gewechselt. Danach drehte das US-Team auf und ließ keinen weiteren Punkt mehr zu. Deutschland unterlag mit 3:15 und hat nach dem 15:1 gegen Belgien zwei extreme, untypische Spiele hinter sich.

Frisbee-WM heute

9 Uhr: Männer, Irland - Belgien (Sportzentrum Nord, Tiergartenstr. 126); Mä., Italien - Schweiz (Rugby-Museumsplatz, Tiergartenstr. 7a); Mä., Australien - Kanada (SC Neuenheim, Tiergartenstr. 7); Mä., Neuseeland - Russland (TSV Handschuhsheim, Tiergartenstr. 7b); Mä., Taiwan - Dänemark (HSC, Harbigweg 10).

11 Uhr: Mixed, Australien - Polen (Sportzentrum Nord); Mi., Singapur - Irland (Sportzentrum Nord); Mi., Kanada - China (Rugby-Museumsplatz); Mi., Spanien - Südafrika (SC Neuenheim); Frauen, USA - Belgien (HSC, Kunstrasen); Fr., Kolumbien - Deutschland (HSC, Naturrasen); Fr., Neuseeland - Schweiz (HSC, Stadion); Fr., Kanada - Irland (Sportzentrum Süd, Kunstrasen I, Pleikartsförsterstraße 130); Fr., Australien - Japan (Sportzentrum Süd, Kunstrasen II); Fr., Großbritannien - Italien, Sportzentrum Süd, Stadion).

13 Uhr: Mä., China - Belgien (Sportzentrum Nord); Mä., Kanada - Schweiz (Sportzentrum Nord); Mä., Italien - Neuseeland (ASC Neuenheim); Mä., Australien - Irland (Rugby-Museumsplatz); Mi., Japan - Hongkong (TSV Handschuhsheim, Neckarfeld); Mä., Taiwan - Panama (HSC, Kunstrasen); Mi., Großbritannien - Frankreich (HSC, Naturrasen); Mä., Japan - Großbritannien (HSC, Stadion); Mi., Niederlande - Lettland (Sportzentrum Süd, Kunstrasen I); Mä., Deutschland - Kolumbien (Sportzentrum Süd, Kunstrasen II); Mä., USA - Österreich (Sportzentrum Süd).

15 Uhr: Mi., Singapur - Spanien (ASC Neuenheim); Mi., Irland - Polen (Uni-Stadion); Mi., Russland - Südafrika (Rugby-Museumsplatz); Mi., Italien - Tschechien (SCN); Mi., Deutschland - China (TSV-Neckarfeld); Fr., USA - Neuseeland (HSC, Kunstrasen), Fr., Deutschland - Schweiz (HSC, Kunstrasen); Fr., Kanada - Großbritannien (HSC, Stadion); Fr., Kolumbien - Belgien (Sportzentrum Süd); Fr., Australien - Irland (Sportzentrum Süd); Fr.uen, Japan - Italien (Sportzentrum Süd, Stadion).

17 Uhr: Mä., China - Russland (Sportzentrum Nord); Mi., Kolumbien - Hongkong (Uni-Stadion); Mi., Schweden - Mexiko (SCN); Mi., USA - Frankreich (HSC, Naturrasen); Mä., USA - Großbritannien (Sportzentrum Süd); Mä., Kolumbien - Panama (Sportzentrum Süd); Mä., Österreich - Dänemark (Sportzentrum Süd, Stadion).

18.30 Uhr: Mä., Deutschland - Japan (HSC, Stadion).