Name: Doris Dörrie

Geboren am 26. Mai 1955 in Hannover.

Werdegang: Nach ihrem Abitur an der Sophienschule in Hannover studiert sie in den USA. Erst Schauspiel an der University of the Pacific in Stockton, später geht sie an die New School für Social Research in New York. Um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, arbeitet sie unter anderem als Filmvorführerin. Zurück in München schafft sie 1975 die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Fernsehen und Film.

Erfolge: Für "Mitten in Herz" bekommt sie beim Filmfestival Max Ophüls in Saarbrücken 1984 den Publikumspreis. Der Durchbruch gelingt ihr ein Jahr später mit der Komödie "Männer", die mehr als sechs Millionen Menschen in die Kinos lockt. Auch "Ich und er" gehört 1988 zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres. Weitere Filme wie "Keiner liebt mich" oder "Kirschblüten - Hanami" finden beim Publikum ebenfalls großen Zuspruch.

Schreiben: Auch als Schriftstellerin von Romanen, Erzählungen und Kinderbüchern macht Doris Dörrie auf sich aufmerksam. Ihr vorletztes Buch "Leben, Schreiben, Atmen" ist nicht nur "eine Einladung zum Schreiben", wie es im Untertitel heißt, es erzählt auch Persönliches von der Autorin. Und auch in ihrem neuen Buch "Die Welt auf dem Teller" (Diogenes, 208 Seiten, 22 Euro) verbindet Doris Dörrie Geschichten aus der Küche mit autobiografischen Einblicken.

Privat: Doris Dörrie lebt in München.