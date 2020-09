Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg nach Tuttlingen in knapp drei Stunden, mit dem Zug dreienhalb Stunden.

Übernachten & Essen: Ein modernes Cityhotel mit kleinen Zimmern ist Charly’s House in Tuttlingen, www.charlys-house.de In Fridingen bietet der Gasthof Sonne gute schwäbische Küche und gemütliche Zimmer. Auf einem Felsen hoch über der Donau liegt die Burg Wildenstein, (27 km nordöstl. von Tuttlingen), die als Jugendherberge Gäste beherbergt leibertingen-wildenstein.jugendherberge.de). Das Ausflugslokal Jägerhaus mit Gästezimmern liegt direkt an der Donau (www.jaegerhaus.de).

Aktivitäten: Außer bei Wanderungen und Radtouren kann man das Donaubergland beim Paddeln erkunden. Fünfeinhalb Stunden dauert es bis Sigmaringen von Hausen im Tal. Kanuausleih und Start dort z. B. bei Donautal Touristik, donautal-touristik.de. E-Bikes vermieten Ulrike und Manfred Fei im Talhof 2, www.talhof-donautal.de, wo es auch Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Besichtigen kann man das Benediktinerkloster in Beuron (www.erzabtei-beuron.de) sowie die historische überdachte Donau-Holzbrücke (1801) und zahlreiche Burgruinen in der Umgebung.

Weitere Infos unter www.donaubergland.de oder www.naturpark-obere-donau.de