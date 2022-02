Unbekannte sind in eine Lagerhalle in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) eingebrochen und haben mehr als 60 Paletten mit Corona-Schnelltests gestohlen. Das Diebesgut hatte einen Wert von mindestens einer Viertelmillion Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie viele Schnelltests die Täter erbeuteten, war zunächst unklar.