Das Ergebnis der Klimakonferenz

Zwei Tage haben rund 800 Besucher aus aller Welt darüber diskutiert, wie man das Klima retten kann. Das vorläufige Ergebnis heißt: "Partnership Declaration on Collaborative Climate Action". In dieser Erklärung bekennen sich Staaten, Städte und Kommunen zu mehr Zusammenarbeit und Unterstützung bei der Umsetzung des Pariser Abkommens und der 2030-Agenda für Nachhaltige Entwicklung. Ziel ist es, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Die Erklärung enthält Handlungsempfehlungen für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung. So sollen unter anderem bestehende Hürden wegfallen, wenn es um die finanzielle Förderung von kommunalen Klimaschutzprojekten geht.

Das endgültige Ergebnis der Heidelberger Klimakonferenz steht noch aus. Dieses "Heidelberg Outcome" soll in einer erweiterten Form Deutschlands Beitrag für den New Yorker UN-Klimagipfel im Herbst sein. Schwerpunkt für den deutschen Part wird dabei die Rolle der Städte für den Klimaschutz sein. (pne)