Tiefausläufer sorgen in den kommenden Tagen für unbeständiges Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Mittwoch bleibt es zunächst weitgehend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 bis 16 Grad, in Hochlagen bei etwa neun Grad. Im Tagesverlauf kann es vereinzelt stürmische Böen geben.