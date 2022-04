Die Menschen in Hessen müssen sich in den kommenden Tagen auf Schauer und teils auf Sturm einstellen. Am Mittwoch bleibt es überwiegend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 15, in Hochlagen bei etwa 8 Grad. Im Tagesverlauf kann es vereinzelt stürmischen Böen geben.