Hennef (dpa) - Die 23-Jährige fällt wegen einer Grippe für das entscheidende EM-Qualifikationsspiel am 21. April (19.30 Uhr) gegen Griechenland aus, wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte. Auch die verletzten Rückraumspielerinnen Alica Stolle und Lena Degenhardt fehlen. Gaugisch nominierte deshalb Maren Weigel, Malina Marie Michalczik sowie Torhüterin Sarah Wachter nach.

Der 47-jährige Gaugisch leitete am Ostermontag in Hennef seine erste Trainingseinheit als Bundestrainer. Bei seinem Debüt am Donnerstag geht es gleich um das EM-Ticket: mit einem Erfolg gegen die Griechinnen würde sich die DHB-Auswahl die Teilnahme an der Europameisterschaft im November in Nordmazedonien, Slowenien und Montenegro sichern.