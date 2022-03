Nach der Trennung von einem russischen Großsponsor wegen des Krieges in der Ukraine erhalten die Löwen Frankfurt für den Saisonendspurt in der Deutschen Eishockey Liga 2 finanzielle Hilfe durch mehrere ortsansässige Banken und Unternehmen. "Die spontane Hilfsbereitschaft des Finanzplatzes ist überwältigend und macht uns Mut, wir sind allen Beteiligten daher sehr dankbar", sagte Löwen-Geschäftsführer Stefan Krämer am Dienstag.