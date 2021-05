DER EINSAME WOLF - Peter Kurth ist Kommissar Henry Koitzsch

Hauptkommissar Henry Koitzsch ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Kein Abgrund, in den der Endfünfziger nach fast dreißig Dienstjahren noch nicht geschaut hat. Henrys raue Art macht es den Kollegen, eigentlich allen Menschen, mit denen er zu tun hat, nicht leicht. Nach Feierabend sitzt er gern in seiner Stammkneipe "Zum Heidekrug" in Halle, gleich neben dem Revier. Jedes Jahr feiert er hier auch den "Tag der Volkspolizei". Koitzsch ist, im Gegensatz zu seinem Freund und Kollegen Michael Lehmann, ein einsamer Wolf. Henry Koitzsch ist geschieden, lebt allein. Kurz nach der Wende ging seine Ex-Frau mit der gemeinsamen Tochter (heute 31 Jahre) in den Westen. Henry möchte gern eine Frau für den Rest seines Lebens finden. Was kaum jemand weiß: Dazu schreibt er Annoncen in den Partnerschaftsanzeigen der Lokalpresse. Aber oft gehen die verabredeten Blind Dates schief, irgendwas klappt nicht, passt nicht. Henry bleibt allein.

Schauspieler Peter Kurth über seine Figur: "Henry Koitzsch ist eine starke, widersprüchliche Figur, die im Hier und Jetzt lebt, mit einer sehr interessanten Vergangenheit. Mehr will ich aber noch nicht verraten, sonst ist ja die Spannung weg. An der Rolle gereizt hat mich aber auch, dass sie mir die Möglichkeit gab, wieder mit Thomas Stuber und Clemens Meyer zusammenzuarbeiten und in der Stadt Halle gemeinsam in unser eigenes Universum einzutauchen. Da hat sich die Figur Henry Koitzsch fast organisch ergeben. Und dann ist es der Ort, der mich interessiert hat: Halle. Ein großer Teil meiner Familie ist hier aufgewachsen, ich bin als Kind immer schon in Halle gewesen. Mit dieser Stadt und den Menschen hier kann ich etwas anfangen. Und auf ein Zusammentreffen mit Peter Schneider habe ich mich auch sehr gefreut."