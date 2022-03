Die sieben Welterbestätten in Baden-Württemberg sollen besser vernetzt, gefördert und damit auch für Besucher stärker beworben werden. Das geht aus einer Vorlage hervor, die das Landeskabinett am Dienstag (29. März) in Stuttgart beraten will. Demnach sollen die vier Schwerpunkte "Welterbe vernetzen", "Welterbe schützen", "Welterbe erleben" und "Welterbe fördern" in den Fokus genommen werden. Ziel sei es unter anderem, die Orte "stättenübergreifend zu harmonisieren und zu intensivieren", heißt es in der Vorlage. Das Förderprogramm ist Teil des grün-schwarzen Koalitionsvertrags.