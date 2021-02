Das Look up-Project

Name: Look up music project

Initiator: Gigu Neutsch, Bassist & Sänger (Freddy Wonder Combo, Sound of Classic Motown und andere).

Idee: Musiker stellen eine musikalische Grundidee in soziale Netzwerke ein und entwickeln sie gemeinsam mit anderen so lange weiter, bis daraus ein fertiger Song entstanden ist.

Teilnehmende Musiker: Bisher unter anderem Sascha Kohl, Renee Walker, Christian "Keule" Haas, Freddy Wonder (Gesang), Ralph Delgado, Michael Steiner (Saxofon), Ray Mahumane, Christoph Melzer (Gitarre), Eckes Malz (Orgel), Michael Quast (Piano), Patrick Metzger (Drums), Gigu Neutsch (Bass und Gesang), Jochen Vierthaler (Steel Guitar) und andere.

Musikstil: Rock, Funk.

Songs: Seit Anfang Januar "Look up" und "Straight to my Soul", andere in Planung.

Livekonzerte: Nicht vorgesehen

Hörmöglichkeiten: Youtube, facebook, alle Streaming- und Download-Plattformen; zu finden dort unter "Look up music project"

Kontakt: gigu.neutsch@t-online.de