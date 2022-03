Nach einem Dachstuhlbrand am Samstag im südhessischen Reinheim schließt die Polizei Brandstiftung als Ursache aus. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Herd, der im Dachgeschoss stand und offenbar nicht in Benutzung war, ursächlich für das Feuer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein technischer Defekt werde nicht ausgeschlossen.