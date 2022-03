Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hessen auch am Dienstag weiter gesunken. Nach Daten des Berliner Robert Koch-Instituts lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 921,5 (Stand 3.53 Uhr). Am Montag lag der Wert noch bei 944,9. Auch die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz ging zurück. Die Zahl der Neuaufnahmen von Corona-Infizierten in Krankenhäuser je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen betrug nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden 6,04. Am Montag lag sie bei 6,26. Diese Inzidenz ist wichtig für die Einschätzung der Pandemieentwicklung.