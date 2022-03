Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch wieder gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 945,1 nach 920,0 am Dienstag. Die Hospitalisierungsinzidenz kletterte von 6,82 auf 7,01. Dieser Wert für die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner erreichte damit den höchsten Stand seit Beginn der regelmäßigen Veröffentlichung am 6. September vergangenen Jahres - damals lag die Hospitalisierungsinzidenz bei 1,7.