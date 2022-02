Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist am Montag weiter leicht gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ging im Vergleich zum Vortag um 24,1 auf 1402 zurück, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Montag mitteilte. Die Zahl der bestätigten Infektionen nahm im Vergleich zum Sonntag um 18.438 neue Fälle zu, die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 32. Damit verzeichnet die Behörde nun 2.107.510 Infektionsfälle und 14.278 Todesfälle seit Beginn der Pandemie.