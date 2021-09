Infos:

Reiseziel: Chicago ist die drittgrößte Stadt der USA und liegt am Michigansee. Wer sich für die Werke von Frank Lloyd Wrights interessiert, findet verschiedene Touren in der Stadt und im Umland. Ein guter Anlaufpunkt ist der Wright Trust im Rookery Building.

Klima und Reisezeit: Die Winter in Chicago und der Umgebung sind lang, kalt und windig, die Sommer warm und mitunter schwül. Die beste Reisezeit ist vom Frühsommer bis in den Herbst hinein.

Einreise- und Corona-Lage: Wegen hoher Corona-Zahlen warnt das Auswärtige Amt vor Reisen in die USA. Das Land ist Hochrisikogebiet (Stand: Mitte August 2021).

Weitere Infos unter www.enjoyillinois.com, www.flwright.org