Vor dem Landgericht Baden-Baden hat am Montag ein Prozess um Schadenersatz in Millionenhöhe wegen des Umweltskandals um gesundheitsschädliche Chemikalien begonnen. Die Zivilklage der Stadtwerke Rastatt richtet sich gegen einen Kompostunternehmer, der seinem Kompost auch Papierschlämme beigemischt haben soll. Diese waren, so der Vorwurf, mit sogenannten per- und polyfluorierte Chemikalien belastet, die giftig und in der Natur praktisch nicht abbaubar sind.