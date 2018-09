Brügge. (sid) Borussia Dortmund hat auf seiner europäischen Wiedergutmachungs-Tour die erste Etappe mit viel Glück gemeistert. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre gewann zum Champions-League-Auftakt beim belgischen Meister FC Brügge mit Mario Götze in der Startelf glanzlos mit 1:0 (0:0) und hat damit das Achtelfinale anders als in der vergangenen Saison fest im Visier. Vor einem Jahr war der BVB nach zwei Unentschieden und vier Niederlagen kläglich in der Vorrunde gescheitert.

Christian Pulisic sicherte dem achtmaligen deutschen Meister mit seinem recht glücklichen Treffer in der 85. Spielminute den ersten Erfolg in der Königsklasse nach acht Spielen ohne Sieg - Brügges Matej Mitrovic hatte den Amerikaner beim Klärungsversuch angeschossen. Nächster BVB-Gegner ist am 3. Oktober Frankreichs Ex-Meister AS Monaco.

In den ersten drei Bundesligaspielen hatte Götze keine einzige Minute gespielt, im Jan-Breydel-Stadion brachte Favre den Siegtorschützen des WM-Finals 2014 aber von Beginn an. Götze agierte eine Stunde lang im offensiven Mittelfeld hinter der einzigen Spitze Marco Reus. Das Duo setzte sich im ersten Durchgang aber ebenso wenig in Szene wie die schwachen Außen Marius Wolf und Jadon Sancho.

Da hatten die kampf- und laufstarken Gastgeber im Spiel nach vorne wesentlich mehr zu bieten. Besonders über die linke Dortmunder Abwehrseite kombinierte sich Brügge in der Anfangsphase immer wieder durch. So entstand auch die erste Möglichkeit, der Kopfball von Jelle Vossen verfehlte aber sein Ziel (12.).

Der BVB tat sich gegen die aggressiven Belgier schwer. Dem lange verletzten Julian Weigl merkte man im defensiven Mittelfeld an der Seite von Axel Witsel die fehlende Spielpraxis an. Thomas Delaney (Knieprobleme) wurde schmerzlich vermisst. Brügge kam immer wieder zu Möglichkeiten. Reus rettete in höchster Not im eigenen Fünfmeterraum (20.), es war die beste Aktion des Kapitäns in den ersten 45 Minuten.

Favre reagierte nach einer Stunde und ersetzte den unauffälligen Götze durch Shinji Kagawa. Brügge kämpfte weiter mit viel Leidenschaft, es schwanden aber die Kräfte.

Brügge: Letica - Poulain, Rits, Mitrovic, Denswil - Vlietinck (56. Cools), Vormer, Danjuma (76. Dennis), Vanaken - Wesley, Vossen (82. Openda).

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer - Weigl (84. Dahoud), Witsel - Wolf, Mario Götze (62. Kagawa), Sancho (69. Pulisic) - Reus.

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande); Zuschauer: 28.000 ; Tor: 1:0 Pulisic (85.).