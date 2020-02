Leipzig (dpa) - Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow hat überraschend die erste Runde der Oberbürgermeisterwahl in Leipzig gewonnen. Der Jurist bekam 31,6 Prozent der Stimmen - und lag damit vor Amtsinhaber Burkhard Jung von der SPD. Dieser verlor im Vergleich zur vorigen Wahl mehr als zehn Prozentpunkte und kam auf 29,8 Prozent. Weil keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hat, wird es in vier Wochen in Sachsens größter Stadt eine zweite Runde geben. In Sachsen gibt es keine Stichwahl, sondern alle Kandidaten können erneut antreten.