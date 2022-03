Der russische Angriff auf die Ukraine hat nach Ansicht des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz für einen "Realitätsschock" in Europa gesorgt. "Jetzt wird ein neues Kapitel der Weltgeschichte geöffnet", sagte Merz am Freitagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Saarbrücken. "Es wird gerungen, es wird gestritten, es wird gekämpft." Russlands Präsident Wladimir Putin sei mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine brutaler vorgegangen als man angenommen habe: "Das haben wir alle nicht so kommen sehen. Das ist ein Realitätsschock, den müssen wir ernst nehmen. Jetzt heißt es zusammenzustehen."