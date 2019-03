BIOGRAFIE

Name: Andreas Frege. Seinen Spitznamen "Campino" hat er seit Schultagen; verliehen nach einer Bonbonschlacht im Klassenzimmer.

Geboren am 22. Juni 1962 in Düsseldorf; aufgewachsen in der Kleinstadt Mettmann.

Familie: Campinos Vater Joachim Frege war Richter, seine Mutter Jennie Hausfrau. Sie hatte in Oxford studiert und erzog ihre Kinder zweisprachig. Campino hat fünf Geschwister.

Musik: Von 1978 bis 1982 war er Sänger der Gruppe ZK. In der Schule (zwei Ehrenrunden) lernte er Michael Breitkopf kennen, mit dem er 1983 Abi machte und die Band Die Toten Hosen gründete. Sie wird - neben den Ärzten - zu einer der wichtigsten und erfolgreichsten deutschen Punk-Bands der 80er und 90er.

Journalist: Ende der 80er und in den 90ern führt Campino für verschiedene deutsche Medien Interviews mit Angela Merkel, Paul McCartney, Joe Strummers, Joey Ramone.

Theater und Film: Mehrere Nebenrollen im TV; Hauptrolle in Wim Wenders "Palermo Shooting" (2008). Rolle des Mackie Messer in einer Inszenierung von Bertolt Brechts "Dreigroschenoper" unter der Regie von Klaus Maria Brandauer in Berlin (2006).

Engagement: Seit Jahren macht sich Campino gegen Rechts stark. Seit 2006 betreut er das Projekt "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage".

Privat: Campino hat einen Sohn mit der Schauspielerin Karina Krawczyk.