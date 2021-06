Butch Vig

Geboren am 2. August 1955 in Viroqua/Wisconsin als Bryan David Vig. Nachdem er einen Auftritt von The Who gesehen hatte, tauschte "Butch" sein Klavier gegen ein 60-Dollar-Schlagzeug ein. Während seines Studiums an der University of Wisconsin lernte er seinen späteren Garbage-Bandkollegen Steve Marker kennen. 1984 gründeten Vig und Marker die Smart Studios in Madison, während sie nachts in der Band Spooner spielten und tagsüber Taxi fuhren. Vigs erste hochkarätige Produktionsarbeit waren 1991 The Smashing Pumpkins’ "Gish" und Nirvanas "Nevermind". 1995 gründete er mit Shirley Manson, Steve Marker und Duke Erikson die Band Garbage. Sie verkaufte über einen Zeitraum von zehn Jahren 17 Millionen Platten. Butch Vig arbeitete auch mit Sonic Youth, Green Day, Muse, Depeche Mode und Alanis Morisette. Er lebt mit Frau und Tochter in Los Angeles. (on)