Monika Liehl produziert in ihrem Hof in Parndorf Ziegenkäse. Foto: Thomas Veigel​

Sanfte Hügel am Bodigraben: Die Familie von Franz Weninger baut seit fast 200 Jahren Wein in Horitschon und Umgebung im Mittelburgenland an. Leitsorte ist Blaufränkisch, in Deutschland auch Lemberger genannt. Foto: Thomas Veigel​

Von Thomas Veigel

Eine Herde weißer Barockesel bringt optische Abwechslung in die abgegraste, eintönige Steppenlandschaft am Neusiedler See. Der liegt da wie vergessen. Der breite Gürtel aus trockenem Schilf verdeckt die Sicht. Man hört auch nichts. Keine vorbeirauschenden Segelboote, keine Surfer, keine Badenden. Der Sommer ist jetzt hier, ganz im Osten Österreichs, nur noch eine schwache Erinnerung. Still ruht der See.

Hintergrund Anreise. Mit der Bahn oder dem Bus: Mit dem Zug nach Wien oder Graz. Weiter mit dem Bus oder Zug. Mit dem Flugzeug: Austrian und Lufthansa fliegen mehrmals täglich ab Frankfurt nach Wien. Weiterfahrt mit dem Mietauto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dem Auto: Ins Nord- und Mittelburgenland über Wien (über [+] Lesen Sie mehr Anreise. Mit der Bahn oder dem Bus: Mit dem Zug nach Wien oder Graz. Weiter mit dem Bus oder Zug. Mit dem Flugzeug: Austrian und Lufthansa fliegen mehrmals täglich ab Frankfurt nach Wien. Weiterfahrt mit dem Mietauto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dem Auto: Ins Nord- und Mittelburgenland über Wien (über A1, A21, A3 oder A4), ins Südburgenland über Graz (über A10 und A2 oder A9 und A2). Allgemeine Informationen finden Sie im Internet unter www.burgenland.info. Auf dieser Seite kann man auch Karten, Broschüren und Prospekte herunterladen oder bestellen. Übernachten. Das Burgenland bietet eine reiche Auswahl an Hotels und Pensionen. Erst im November eröffnet wurde die Residenz Velich in Apetlon. Aus einem Ensemble von Zoll- und Verwaltungshäusern, die von den Nazis, dem russischen Militär und der österreichischen Polizei genutzt wurden, hat die Winzerfamilie Velich ein 34-Zimmer-Resort mit einer besonderen Wohnatmosphäre geschaffen. Die Rezeption ist im ehemaligen Pferdestall, das Restaurant ist ein Neubau. Hier kann man an wandhohen Glasfronten frühstücken und am Abend zu einem Menü von Robert Dittler den berühmten Chardonnay und andere Weine von Heinz Velich trinken. Es gibt auch zahlreiche Privatunterkünfte. Die Ziegenbäuerin Monika Liehl vermietet in ihrem historischen Streckhof in Parndorf Ferienwohnungen. Gastronomie. Die Zahl der klassischen Wirtshäuser nimmt auch im Burgenland ab, aber es sind immer noch fast 300. Die Traube in Neckenmarkt gehört dazu, ebenso der „Fröhliche Arbeiter“ in Apetlon und „Zur Dankbarkeit“ in Podersdorf. Jüngst eröffnet wurden das farbenfroh gestaltete Lokalaugenschein in Podersdorf. Im Restaurant von Daniel Schreier kocht Bettina Kepplinger mit regionalen Produkten auf hohem Wirtshaus-Niveau. Von den Restaurantführern am höchsten bewertet ist das Taubenkobel in Schützen, es folgt das Gut Purbach in Purbach und die Greisslerei beim Taubenkobel. Wein. Das Burgenland ist vor allem wegen seiner herausragenden Weine aus der Rebsorte Blaufränkisch bekannt. Einige empfehlenswerte Winzer vom Neusiedler See und aus dem Mittelburgenland: Franz Weninger in Horitschon; Andert Wein in Pamhagen; Rudi Wagentristl in Großhöflein; Judith Beck, Anita und Hans Nittnau, Claus Preisinger, Renner und rennersistas in Gols.

Im späten Herbst haben die Burgenländer allerdings auch anderes im Sinn als baden oder segeln. Rund um den 11. November ist “Martiniloben” angesagt – der Heilige Sankt Martin, Patron des Burgenlands, wird gefeiert. Die Winzer rund um den See öffnen ihre Keller, in den Restaurants kommt das „Gansl“ in allen erdenklichen Variationen auf den Teller. Zum Beispiel die „Gansleinmachsuppe mit Bröselknöderl“ im Restaurant „Zur Traube“ im mittelburgenländischen Neckenmarkt. Das liegt nicht nur an der mit Mehl, Butter und Sahne gebundenen Gänsebrühe, sondern auch an der Gastgeberin. Ani Glatz strahlt Wärme aus, in diesem Traditionslokal fühlt man sich nicht nur bei Ganslravioli und Ganslragout, sondern auch bei Schweinswangerl und Kalbsrahmbeuschel gut umsorgt.

In die Traube ist auch Franz Weninger gekommen. Während des Essens stellt er seine Weine vor. Der 40-Jährige ist überzeugter Biodynamiker. In die ganzheitliche Sicht der Dinge bezieht er sich ein: „Nur wenn es mir gut geht, werden auch meine Weine gut.“ Früher hätten die Winzer nachhaltig gearbeitet, weil sie arm waren. Heute müsse man sich den bewussten Umgang mit den Reben erst wieder erarbeiten. 2004 hat er auf biologische Bewirtschaftung umgestellt, zwei Jahre später auf biodynamische. Zehn Jahre lang sei er als Verrückter betrachtet worden. Dann kam der wirtschaftliche Erfolg.

Bio-Wein wird von immer mehr Top-Winzern als Ultima Ratio erkannt, das Thema Naturwein – also die Wein-Herstellung (fast) ohne Zusätze – zieht immer weitere Kreise. Umso mehr muss im Weinberg gearbeitet werden. Ohne Zutun des Menschen würde aus jedem Weinberg irgendwann Wald. Wein ist eine Kulturwissenschaft, das wissen die Bio-Winzer am besten. Wer im Weinberg und im Keller mit viel Chemie arbeitet, begibt sich in die Nähe der industriellen Produktion. „Investoren, die viel Geld in ein Weingut investieren und teure Weinmacher kaufen, machen keine Weine, die berühren“, ist sich Franz Weninger sicher.

Biodynamische Demeter-Weine produziert auch Erich Andert in Pamhagen. Zusammen mit seinem Bruder Michael baut er auf den Schwarzerdeböden auch Kräuter an. In den Weingärten tummeln sich Hühner, zwischen den Reben wächst Knoblauch. Die Weine von Erich Andert sind ruhig und leicht, dafür sorgt die Maischegärung auch bei den Weißweinen.

Zurück zum Gansl. Das weiße Federvieh ist das kulinarische Wappentier des Burgenlands und rund um Martini ist Festival-Zeit. Auch im Gut Purbach wird im November ausgiebig geganslt. Als Gruß aus der Küche wird sogar „Gänsefutter“ serviert. Das sind sumpfig-kalte Schnecken, ein paar Maiskörner und Schilf vom Neusiedler See. Gewöhnungsbedürftig, der Mensch ist halt kein Gansl. In dem gekonnt renovierten Hofgut hat sich Max Stiegl als Innereien-Koch in den vergangenen zehn Jahren einen Namen in der Szene gemacht. Auch das „Nose to tail“-Prinzip bringt Stiegl auf den Tisch. Er serviert nicht nur in Bier gekochten Sauschwanz, sondern auch geschmorten Schweinerüssel. Er verarbeitet nicht nur Pferde von Kopf bis Fuß, sondern auch mal einen Biber. Den Status als Avantgardist machen dem gebürtigen Slowenen allerdings immer mehr die Gemüse-Köche streitig. Auch darauf hat Stiegl reagiert und baut Gemüse im eigenen Garten an.

Auf höchstem Niveau kocht Alain Weissgerber im „Taubenkobel“ in Schützen. Seine Schwiegereltern Walter und Eveline Eselböck haben das Restaurant vor 35 Jahren gegründet und an die österreichische Spitze geführt. Zusammen mit seiner Frau Barbara und ihrem Team zeigt er, das „fine dining“ auch in lockerer Atmosphäre möglich ist. Der Elsässer hat zwar ein französisches Element ins Burgenland gebracht, aber das bezieht sich vor allem auf die Soßen. Die Produkte kommen zum größten Teil aus der Region.

Gastronomie und Landwirtschaft rund um den Neusiedler See sind so reichhaltig und diversifiziert, dass der Genussreisende in der auch klimatisch gesegneten Region einen Garten Eden betritt.

Die Zahl der Biobauern ist groß, und sie versuchen sich auch im Anbau von Feldfrüchten, die man in Österreich nicht unbedingt erwartet. Erwin Unger in Wallern ist seit 50 Jahren Gemüsebauer und seit zehn Jahren der einzige Reisbauer des Landes. Auf zehn Hektar baut er weißen, roten und schwarzen Bio-Reis im Trockenverfahren an. Auch Ingwer und Kurkuma gehören zu seinem Portfolio, am Anbau weiterer Exoten arbeitet er.

Überhaupt nicht exotisch ist der Anbau von Safran, wie Hannes Pinterits in Klingenbach weiß. Der edle Krokus wurde mindestens 500 Jahren lang in Österreich angebaut. Um 1900 endete diese Tradition, die der Kräuterbauer und Gewürzhändler Pinterits wiederbelebt hat.

Auf asiatische Pflücksalate und einige Gemüse-Raritäten hat sich der junge Biobauer Martin Pölzer in St. Andrä am Zicksee spezialisiert. Wie viele andere Biobauern verkauft er direkt an die Gastronomie. Endverbraucher können seine und die Produkte vieler anderer Biobauern auf dem „Markt der Erde“ in Parndorf kaufen. Nach dem Vorbild der „Earth Markets“ der Slow Food Stiftung hat die Ziegenkäse-Produzentin Monika Liehl vor zehn Jahren den ersten Vielfaltsmarkt Österreichs gegründet.

Zur Vielfalt der Region gehört auch der Bio-Rindfleischbetrieb „Auf der Hoad“ der Familie Fleischhacker in Illmitz. Auf den Heideflächen des Nationalparks an Neusiedler See grasen von Mai bis Oktober rund 200 Limousin-Rinder, davon 110 Muttertiere. Jeden Monat werden zwei Tiere geschlachtet, das Fleisch wird ab Hof in Paketen von fünf und zehn Kilo verkauft.