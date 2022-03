Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner muss seine zuletzt viermal unveränderte Startelf im Bundesliga-Gastspiel bei RB Leipzig umbauen. Wegen einer Gelb-Sperre fällt Mittelfeldspieler Djibril Sow für die Partie an diesem Sonntag (15.30 Uhr) aus. "Sebastian Rode ist ein Kandidat, Ajdin Hrustic hat es im zentralen Mittelfeld auch schon gut gemacht. Wahrscheinlich wird am Sonntag die Entscheidung fallen, wer auflaufen wird", sagte Glasner am Freitag.