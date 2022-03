Der Deutsche Fußball-Bund hat seinen gestorbenen früheren Weltmeister Jürgen Grabowski mit einer Schweigeminute auf dem DFB-Bundestag geehrt. "Ein ganz Großer des deutschen Fußballs hat uns verlassen. Jürgen Grabowski war der Mister Spielmacher", sagte Interimspräsident Rainer Koch am Freitag in Bonn. Grabowski war am Donnerstagabend im Alter von 77 Jahren in Wiesbaden gestorben. Der Offensivmann von Eintracht Frankfurt holte 1974 in München den WM-Pokal mit der deutschen Mannschaft.